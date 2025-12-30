В Туве пострадавшие при взрыве в котельной требуют 15 млн рублей от ТЭЦ

Перед судом предстанут начальник участка и главный инженер Шагонарской котельной за нарушение требований промышленной безопасности

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Потерпевшие при взрыве, произошедшем в котельной в Шагонаре в Туве в 2024 году, требуют от руководства ТЭЦ возмещение морального ущерба в размере 15 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре республики.

"Перед судом предстанут начальник участка и главный инженер Шагонарской котельной за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее гибель и травмы людей. Заместитель прокурора республики Владимир Родин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух должностных лиц Шагонарского участка ГУП РТ "УК ТЭК 4". Они обвиняются по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть сотрудника). <...> Потерпевшими по уголовному делу также заявлены гражданские иски в размере 15 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, с февраля 2024 года начальник участка и главный инженер Шагонарского участка ГУП РТ "УК ТЭК 4" при исполнении своих обязанностей допустили ведение работ с нарушениями требований промышленной безопасности. "В результате преступного легкомыслия и бездействия обвиняемых 6 марта 2024 года произошел взрыв в здании котельной Шагонарского участка ГУП РТ "УК ТЭК 4", вследствие которого семь работников предприятия получили тяжкий вред здоровью, а один сотрудник скончался в медицинском учреждении", - добавили в прокуратуре.

При взрыве пострадали 23 человека. Работа теплоэлектроцентрали была остановлена. Без тепла остались 62 многоквартирных дома. 9 марта началось поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов от мобильных котельных установок и 11 марта теплоснабжение было восстановлено. Всего в республику было доставлено 435 тепловых приборов, в том числе 13 модульных котельных установок из разных регионов Сибири.