Муж погибшей при пожаре в "Зимней вишне" получил еще 1 млн рублей компенсации

Вячеслав Селезень уже получил более 5 млн компенсаций

КЕМЕРОВО, 30 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова взыскал с инспекции Госстройнадзора Кузбасса за счет средств бюджета региона 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу мужа погибшей при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Это следует из материалов дела.

В суд обратился Вячеслав Селезень, который, согласно приговору суда, уже получил более 5 млн компенсаций и выплат после смерти его супруги на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Селезень требовал с инспекции Госстройнадзора области еще 5 млн рублей компенсации морального вреда. Ранее бывшие начальник инспекции Танзиля Комкова и замначальника инспекции Светлана Шенгерей были приговорены к 18 годам колонии строгого режима и семи годам колонии общего режима соответственно.

"Исковые требования о взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов удовлетворить частично. Взыскать с инспекции государственного строительного надзора Кузбасса за счет средств казны Кемеровской области - Кузбасса компенсацию морального вреда в пользу Селезня В. В. в связи с гибелью [его] супруги Селезень Н. А. в размере 1 млн. рублей, судебные расходы в сумме 3 090 рублей", - говорится в материалах.

На данное решение была направлена апелляционная жалоба. Первое судебное заседание по ней пройдет в Кемеровском областном суде 3 февраля 2026 года.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.