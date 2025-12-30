В Вологде восстановили электроснабжение 500 домов

Причиной отключения стала авария

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение более 500 домов, которые накануне остались без света в микрорайоне Бывалово в Вологде, восстановили после аварийного отключения. Об этом сообщил мэр Сергей Жестянников.

"Авария устранена. Все дома были подключены к электроснабжению. Благодарю специалистов за оперативную отработку", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 21:00 мск 29 декабря. Без света остались дома в микрорайоне Бывалово, были отключены Пошехонское шоссе, улицы Преминина, Ленинградская, Псковская. Всего под отключение попали 518 домов.