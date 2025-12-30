Министр культуры Новосибирской области Шуклина ушла в отставку

Она заявила, что уволилась по собственному желанию, которое не связано с проигрышем города в конкурсе за звание "Культурной столицы"

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина написала заявление на увольнение по собственному желанию. Такое решение не связано с проигрышем Новосибирска в конкурсе за звание "Культурной столицы" вопреки сообщениям различных СМИ, сообщила она ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщили, что Шуклину уволили из-за провала в конкурсе на звание "Культурной столицы", победу в котором одержал Челябинск. "Про увольнение - да, правда. Но "Культурная столица" вообще ни при чем, я написала заявление по собственному желанию", - сказала Шуклина в беседе с ТАСС.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, последний день работы Шуклиной, которая занимала эту должность с мая 2024 года, - 30 декабря. Новым министром назначен Юрий Зимняков.

Зимняков ранее работал заместителем министра культуры. В 2019 году он руководил Минкультуры в статусе и. о. министра после увольнения Игоря Решетникова, а в 2022 году стал и.о. министра после отставки Натальи Ярославцевой. До этого также был начальником управления государственной культурной политики областного Минкульта, начальником отдела культуры Чановского района.