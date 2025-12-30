Миронов призвал начать бесплатно раздавать продукты нуждающимся

Председатель партии "Справедливая Россия" отметил, что речь идет не о просроченных продуктах, а о тех, которые еще можно употреблять

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал запустить в РФ программу передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности, так называемого фудшеринга. Для этого нужно принять изменения в Налоговый кодекс РФ, добавил он.

"Призываю правительство и коллег в Думе вернуться к инициативе нашей партии и внести изменения в Налоговый кодекс. Причем задним числом, чтобы у предпринимателей была возможность начать акцию уже сейчас, а компенсации за нее получить потом", - сказал Миронов ТАСС.

По его словам, партия уже подготовила соответствующие поправки в законодательство. Депутат подчеркнул, что речь идет не о просроченных продуктах, а о тех, которые еще можно употреблять. "Периодически похожие акции проводят отдельные торговые сети, но в масштабах страны ее нет. И получается, что магазину дешевле выкинуть продукты, чем отдать их даром людям - такое вот у нас налоговое законодательство", - отметил Миронов.