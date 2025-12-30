У Московского зоопарка 31 декабря будет укороченный день

Терминалы и дежурные кассы входов открыты до 14:00, до этого времени возможен вход посетителей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Московский зоопарк 31 декабря будет работать до 15:00, сообщается в Telegram-канале учреждения.

"31 декабря Московский зоопарк работает в укороченном режиме, с 9:00 до 15:00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что терминалы и дежурные кассы входов открыты до 14:00, до этого времени возможен и вход посетителей. А с 1 января и все новогодние праздники зоопарк будет работать в обычном режиме, с 9:00 до 17:00. Для посетителей подготовлена просветительская программа с лекциями, мастер-классами, экскурсиями, спектаклями, квестами.