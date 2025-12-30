Минтранс поручил обеспечить безопасность движения по Крымскому мосту в праздники

Министр транспорта РФ Андрей Никитин также поручил предотвратить акты незаконного вмешательства и возможные угрозы движению транспорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил "Крымской железной дороге", Росавтодору и управлению ведомственной охраны Минтранса обеспечить безопасность движения транспорта по Крымскому мосту в период новогодних праздников.

"Одна из центральных задач "Крымской железной дороги", Росавтодора и управления ведомственной охраны Минтранса - безопасность движения по Крымскому мосту, главной артерии, соединяющей полуостров с материком", - заявил Никитин на совещании по работе транспортного комплекса в праздничные дни.

Он также поручил предотвратить акты незаконного вмешательства и возможные угрозы движению транспорта по мосту.