В России утвердили порядок назначения новой ежегодной выплаты семьям с детьми

Среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума

Редакция сайта ТАСС

© vladimir subbotin/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство России определило порядок назначения ежегодной выплаты для семей с детьми, которая вводится в 2026 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Читайте также Маткапитал и льготы в 2026 году. Россиянам рассказали об индексации выплат

"Дополнительную поддержку сможет получать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающимися очно. При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выплата будет направляться единовременно по итогам года. Ее размер составит более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц - он будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница возвращена.

Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать через МФЦ, "Госуслуги" или отделения Соцфонда после завершения периода сбора налоговой отчетности - с 1 июня по 1 октября 2026 года.

В федеральном бюджете на выплаты предусмотрено почти 120 млрд рублей в 2026 году, более 128 млрд рублей в 2027 году и свыше 138 млрд рублей в 2028 году.