В аэропорту Краснодара задерживаются 14 рейсов

В аэропорту ТАСС причину задержек объяснили поздним прибытием самолетов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Вылет и прилет 14 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Так, задержаны по одному рейсу на вылет в Наманган (Узбекистан), Тбилиси (Грузия) и Сургут, еще два - в Екатеринбург. На прилет задерживаются рейсы из Намангана, Самарканда (Узбекистан), Антальи (Турция), Сургута, Санкт-Петербурга, по два - из Москвы и Екатеринбурга.

Кроме того, были перенесены с 29 на 30 декабря два рейса в Ереван (Армения) и один - из Еревана в Краснодар.

В аэропорту Краснодара ТАСС причину задержек объяснили поздним прибытием самолетов.