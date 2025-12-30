В аэропорту Калининграда задерживаются более 20 рейсов из-за непогоды

Штормовой ветер северо-западного направления достигал в порывах скорости 28 м/сек

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Штормовой ветер скоростью до 28 м/с стал причиной задержек 24 авиарейсов на прилет и вылет в калининградском международном аэропорту Храброво, сообщила ТАСС представитель дирекции аэропорта.

"На вылет из Калининграда в настоящее время задерживаются 10 пассажирских лайнеров. На прилет - 14 рейсов выбились из графика. Еще один рейс "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга отменен", - рассказала собеседница агентства. В основном, задерживаются рейсы по направлениям Санкт-Петербург и Москва.

В аэропорту также отметили, что причиной задержек рейсов стала непогода: штормовой ветер северо-западного направления достигал в порывах скорости 28 м/сек, а поскольку он боковой, то возникают дополнительные трудности при посадке и взлете авиалайнера. Собеседница агентства рассказала, что ветер, скорость которого на 9:45 мск в порывах близка к 20 м/сек, начнет стихать ближе к вечеру.

По данным метеорологов, 30 декабря - 1 января в Калининградской области будут осадки в виде мокрого снега и снега (1 января сильные), 30 декабря ожидается метель, ветер составит 25-27 м/с, 31 декабря - до 22 м/с.