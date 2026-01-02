В Думе рассказали о возможном применении ИИ в судах

По мнению председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, применение искусственного интеллекта при проведении некоторых судебных экспертизах позволит облегчить работу и ускорить процесс

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) можно использовать в судах при проведении судебных экспертиз в решении рутинных задач, которые требуют много времени. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Понятно, что люди остаются такими же, как и тысячу лет назад, две тысячи лет назад, но технологии меняются. И, конечно, при проведении таких мероприятий, в праве в том числе, которые рутинные, которые требуют очень много времени, которые повторяются и с которыми машина справится даже лучше, чем человек, то, конечно, ИИ надо использовать. Мы даже приветствуем", - сказал Крашенинников.

По его мнению, применение ИИ при проведении некоторых судебных экспертиз позволит облегчить работу и ускорить процесс.

Кроме того, искусственный интеллект можно использовать при подаче документов в суд, считает депутат. Например, если заявитель ошибся с юрисдикцией суда, куда подает документы. "Можно, чтобы искусственный интеллект передал в другой суд, не отдавал заявителю, а сам передал, просто уведомил его. Чтобы машина это сделала в течение нескольких часов, чтобы не было затрачено несколько дней, недель", - добавил Крашенинников.

При этом при рассмотрении дела о разводе, отметил глава комитета, нельзя отдавать решение ИИ, так как такие дела связаны с разделом имущества и судьбой детей. Решение должен принимать судья, в делах о разводе "очень много нюансов чисто человеческих", заключил депутат.