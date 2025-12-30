Москалькова призвала Киев прекратить безнравственный отбор пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что нужно забирать по обменам прежде всего тех своих военных, кто долго находится в России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Киев должен отказаться от безнравственной практики отбора среди пленных и забирать по обменам прежде всего тех своих военных, кто долго находится в России. Об этом в интервью ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня хотелось бы, чтобы, наконец, мы были услышаны, и [украинцы] забирали по обмену в первую очередь тех военнослужащих, которые длительное время находятся на территории России, которые нуждаются в медицинской помощи", - сказала омбудсмен.

"Безнравственно делать какой-то выбор, нужно осуществлять взаимное возвращение военнослужащих как можно быстрее, в больших объемах, независимо от их звания", - подчеркнула Москалькова.