Мурашко: cоздать универсальную таблетку от старости пока сложно

Министр здравоохранения при этом отметил, что в России уже есть успехи увеличения продолжительности жизни

Редакция сайта ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Создание универсального средства от старости на текущий момент будет достаточно сложным, на продолжительность жизни оказывают влияние различные факторы. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Создать универсальную таблетку от старости пока будет достаточно сложно. Она должна в первую очередь, наверное, включать вопросы, так сказать, регуляции иммунной системы. И это направление по долголетию сегодня активно финансируется в нашей стране и за рубежом, поскольку увеличение продолжительности жизни и, главное, здоровой жизни является таким, в общем, принципиальным для человечества", - сказал он.

Мурашко отметил, что в РФ уже сегодня есть успехи увеличения продолжительности жизни. Однако долголетие - это не борьба с одним симптомом или заболеванием. Серьезное влияние на продолжительность жизни оказывают аутоиммунные заболевания, сахарный диабет и другие болезни.