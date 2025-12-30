В Ингушетии главную елку украсили стеклянными флагами всех регионов страны

Решение приурочено к объявленному президентом России 2026 году Годом единства народов страны

МАГАС, 30 декабря. /ТАСС/. Около 90 стеклянных копий флагов всех регионов России украсили в Магасе главную елку республики в рамках Года единства народов России. Об этом ТАСС сообщил мэр Магаса Муса Темурзиев.

"Украшение главной республиканской елки в Магасе в этом году несет в себе особый смысл. По инициативе и по поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова мы изготовили и разместили стеклянные елочные украшения с изображением флагов всех регионов РФ, включая новые субъекты. Это символичное решение приурочено к объявленному президентом России 2026 году Годом единства народов страны и отражает идею сплоченности, взаимного уважения и общей ответственности за будущее России", - сказал Темурзиев.

По его словам, также в рамках тематики единства народов на площади организуют фотозону, которая будет светиться даже в ночное время.

"Дополняет праздничное оформление площади Согласия установленный рядом с главной елкой светящийся стенд-короб с вышитой картой России, которая наглядно подчеркивает целостность и многообразие нашей страны. Для столицы Ингушетии особенно важно транслировать такие смыслы - через понятные и теплые образы напоминать жителям и гостям республики, что сила России заключается в единстве ее народов, культур и регионов. Подобные инициативы формируют атмосферу согласия, гордости за страну и помогают передавать эти ценности подрастающему поколению", - отметил мэр.

Он добавил, что на территории региона проживают около 20 национальностей, представители которых активно участвуют в общественной жизни региона, регулярно оказывают помощь в сборе гуманитарных грузов для участников СВО.

В ноябре 2025 года в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям президент РФ Владимир Путин поддержал предложение одного из участников объявить 2026 год Годом единства народов России. А 25 декабря был подписан соответствующий указ. Уходящий 2025 год отмечался в качестве Года защитника Отечества.