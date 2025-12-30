За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Росавиация 31 декабря представит праздничный интерактивный сервис, который в реальном времени покажет путешествие Деда Мороза по России. Соответствующее поручение дал министр транспорта Андрей Никитин.

На специальной карте, созданной на платформе Росавиации, появится особый праздничный транспорт, на котором Дед Мороз отправится в путешествие из своей резиденции в Великом Устюге через все 11 часовых поясов. Отслеживание волшебного маршрута начнется 31 декабря в 09:00 по московскому времени. Ровно в полночь по местному времени иконка будет появляться в ключевых городах каждого часового пояса, символизируя наступление праздника, уточнили в Минтрансе.

Ссылка на интерактивную карту появится в соцсетях Минтранса. Публикации будут выходить каждый час по мере передвижения сказочных саней по стране. Информацию о маршруте дополнят видеопоздравления работников транспортной отрасли из городов, которые посетит Дед Мороз.

"Этот проект, реализованный Росавиацией, - символ того, как транспортная система, подобно волшебным саням, связывает в единое целое огромную страну. Мы хотим создать для граждан ощущение общего праздника и наглядно показать, что работа отрасли, обеспечивающей эту связность, не останавливается ни на секунду", - отметил Никитин на совещании о работе транспортного комплекса в период праздников.