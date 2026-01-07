Крашенинников призвал прописать в законе права и ответственность риелторов

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству отметил, что их работа находится в серой зоне, так как их деятельность ничто не регулирует

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Закон о регулировании деятельности риелторов должен содержать их права, обязанности и ответственность, можно обойтись небольшим законом. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Я думаю, не нужно расписывать на сто статей. Нужно просто базовые моменты обозначить: как, кто, какие права, какие обязанности, какая ответственность, и как все взаимодействует. <...> Можно было бы небольшим законом обойтись с тем, чтобы дать возможность дальше работать", - сказал Крашенинников.

Он пояснил, что в РФ до сих пор нет закона, который бы регулировал деятельность риелторов, их работа находится в "серой зоне". В 1990-е годы эта сфера регулировалась в субъектах РФ. Так, в Москве действовала городская экзаменационная комиссия, которая проводила экзамены на риелторов и выдавала им лицензии. Кроме того, действовал механизм ответственности для риелторов - вплоть до лишения лицензии и внесения в черный список. Когда же было принято федеральное законодательство о лицензировании, деятельность риелторов "выпала" из регулирования, отметил депутат.

Крашенинников подчеркнул, что многие представители сферы поддерживают принятие закона о регулировании риелторской деятельности, чтобы работать "в белую". "Многие боятся риелторов и как-то перестраховываются с ними", - сказал он, добавив, что риелторы должны работать по правилам.

Ранее Крашенинников предложил принять закон о риелторской деятельности. По словам главы комитета, необходимо ввести либо лицензирование риелторской деятельности на уровне субъектов РФ, либо создать саморегулируемые организации с обязательным участием.