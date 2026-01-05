Эксперт Подольская назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Речь идет об июле, апреле, сентябре, октябре и декабре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь - самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году, сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"Самыми выгодными месяцами отпуска для сотрудников, работающих по окладной системе оплаты труда по пятидневной рабочей неделе, в 2026 году будут июль (23 рабочих дня), апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (22 рабочих дня). Самым невыгодным - январь, в котором минимальное количество рабочих дней - 15", - сказала Подольская.

Она отметила, что чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже оплата труда за 1 отработанный день (оклад, разделенный на количество рабочих дней в месяце). Соответственно, сотруднику выгодно брать отпуск, когда в месяце максимальное количество рабочих дней.