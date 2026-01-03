Эксперт Подольская: россияне будут отдыхать в 2026 году почти четыре месяца

Всего 118 дней выпадает на праздники и выходные

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Почти четыре месяца россияне будут отдыхать в 2026 году - 118 дней выпадает на праздники и выходные. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"В 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней, а количество рабочих дней составит 247, что в 2,1 раза больше дней отдыха", - сказала Подольская.

Всего в Трудовом кодексе РФ прописано 14 праздничных дней в течение года, и если они выпадают на выходные, то соответствующие дни отдыха переносятся на какие-то из будней. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении не меняется.