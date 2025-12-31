Статья

Новый год в блиндаже: как бойцы на передовой отмечают главный праздник страны

Российские бойцы даже в блиндажах пытаются создать максимальный комфорт, особенно к Новому году: чуть приглушенные гирлянды, чтобы не нарушить светомаскировку, маленькая елочка и новогоднее меню — от шеф-повара из Москвы. Корреспонденты ТАСС лично убедились, что в блиндажах российских военных на линии боевого соприкосновения (ЛБС) вкусно — не хуже, чем в иных мишленовских заведениях

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

Московский шеф для российских бойцов

Нетипичная для юга Новороссии погода с вьюгой, снегом и хрустящим льдом только подчеркивает новогоднее настроение и еще больше маскирует блиндажи наших военных. Снег практически выровнял поверхность, и определить даже, где вход, достаточно сложно. Снег быстро скрывает следы прошедших людей и некрупных диких животных, которые время от времени из любопытства подходят близко к блиндажам.

Нам показывают, куда идти и спускаться, и вот уже дверь, обшитая деревом. Ощущение, что входишь в избушку. После нескольких часов в дороге запах чего-то горячего и мясного, который бьет в нос сразу на входе, заставляет желудок сжаться. Можно сказать, что одна из сегодняшних наших функций — дегустация новогоднего "блиндажного" меню 1430-го гвардейского мотострелкового полка.

© Владислав Сергиенко/ ТАСС

У электроплиты стоит гвардии сержант Александр, повар из Москвы с 15-летним стажем. Сейчас в его распоряжении не ресторанная закупка, а уставные продукты. Но это точно не проблема. По его словам, качество ничем не хуже, да и количеством не обделяют. На плите закипает гуляш из курицы.

— Сначала я положил лук, морковку, все это обжарил, как говорят повара, до колера, чтобы было еще вкуснее и раскрылся запах, вкус продукта, — рассказывает нам Александр, параллельно доготавливая блюдо. — Далее я добавил куриное филе, все это обжарил, тоже до цвета. Добавил потом, когда дошло, водичку, томатик и начал тушить до готовности. В конце я добавлял перец, соль, прованские травы. Все это приготовлено из уставных продуктов, которые выдает Министерство обороны Российской Федерации.

© Александр Полегенько/ ТАСС

На столе пушистое картофельное пюре, закуска из овощей, салат из соленых огурцов и маринованного лука, соленые помидоры, горошек и другое.

Распаковка с ЛБС

Внутри блиндаж тоже обшит деревом, стоят большой стол, скамейки, тут же в паре метров кухня, где доготавливает Александр.

О празднике напоминает небольшая елочка, украшенная дождиком и парой игрушек, притушенные гирлянды и хорошее настроение наших бойцов.

— На главные праздники страны, четыре раза в год, Министерство обороны передает военнослужащим подарки, в том числе и на линию боевого соприкосновения, — рассказывает боец с позывным Кремль. — В нашем подразделении они уже все доставлены, как, думаю, и в других.

Он достает темно-зеленую коробку, на которой написано "С Новым годом!".

© Владислав Сергиенко/ ТАСС

— Сейчас я вам покажу, что внутри, — говорит Кремль.

Коробка заполнена под завязку. Внутри два вида колбасы, кофе, шоколадные конфеты, шоколад, джем, чай, плавленый сыр, консервированные иваси, шпроты и ветчина. И самое любимое для многих — сгущенное молоко.

— Помимо этого подарка, который идет индивидуально на праздники, у нас своевременно поставляются продукты питания, — рассказывает Кремль. — Это мясо, сыр, колбаса и овощи. Все по нормам довольствия, мы всем обеспечены.

© Александр Полегенько/ ТАСС

Дальше все зависит от повара и уровня его навыка, а также от оперативной обстановки: не всегда приготовление горячих блюд возможно — враг может увидеть дым. Но, как заверяют бойцы, в каждом подразделении повара есть, а где-то и несколько, они и из холодных продуктов могут сделать шедевр.

Дед Мороз на "буханке"

— Поставка осуществляется после анализа обстановки, — поясняет Кремль. — Есть определенное время суток, самое удобное для подвоза провизии. Обязательно запрашивается обстановка. Потом машина заезжает на линию боевого соприкосновения, и без скопления личного состава, с учетом маскировки, все отгружается очень быстро, и машина возвращается на перевалочный пункт.

Один из водителей 1430-го гвардейского мотострелкового полка — гвардии старшина 11-й мотострелковой роты 3-го батальона Алексей Морозов. Он уже второй год на УАЗе обеспечивает подвоз на передовую всех видов снабжения. Такой круглогодичный Дед Мороз.

© Владислав Сергиенко/ ТАСС

— Продукты питания, вещи, боеприпасы и новогодние подарки и все необходимое, — рассказывает Морозов в одном из блиндажей.

Недалеко, тщательно замаскированный, стоит УАЗ СГР, в народе "буханка". Автомобиль в СВО незаменим — у него высокая проходимость при большой грузоподъемности.

— Основные сложности в нашей работе — это постоянное поддержание техники в исправности, поскольку от этого будет зависеть выполнение боевой задачи всей роты или даже батальона, — поясняет Алексей. — А также слежение за окружающей воздушной обстановкой. Для этого на машину установили систему радиоэлектронной борьбы и перехвата, чтобы понять, где летит вражеский коптер. Мы, безусловно, приоритетная цель для оппонента.

© Александр Полегенько/ ТАСС

Но система радиоэлектронной разведки позволяет минимизировать случаи атак вражеских БПЛА на наши грузовики снабжения.

"Новый год встречу в молитве"

Даже у суровых воинов есть новогодние приметы и пожелания.

— Даже на передовой мы остаемся верными традициям праздника и стараемся поставить хоть самую маленькую елочку и накрыть минимальный стол, — рассказывает боец с позывным Бобер. — Обязательно хотя бы накануне связаться с близкими, чтобы знали, что живой, здоровый, что все слава богу…

Но и работа в новогоднюю ночь никуда не девается.

— Вводятся повышенные меры осторожности. Враг не дремлет, всегда ищет себе цели, — поясняет Бобер. — Но и мы не сидим сложа руки: бывало, противник расслаблялся, и удавалось достаточно серьезные цели ликвидировать.

Неожиданно к разговору присоединяется до этого молчаливый Ряба, молодой человек с правильными чертами лица и карими глазами.

— Если Бог даст, Новый год встречу в молитве, — говорит он. — Буду просить, чтобы никаких происшествий не случилось…

Снаружи воет сухой холодный ветер, а в блиндаже тихо и тепло, и как будто уже намолено.

Владислав Сергиенко