РИЦ "ТАСС Кавказ" выпустил более 40 видеороликов в рамках проекта "Помним…"

Проект стартовал с интервью с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой

ПЯТИГОРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Региональный информационный центр "ТАСС Кавказ" выпустил более 40 видеороликов в рамках специального проекта "Помним...", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщил автор проекта, руководитель РИЦ "ТАСС Кавказ" Низами Гаджибалаев.

"Великая Отечественная война - героическая страница в истории нашей страны, которая коснулась каждой семьи. В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества региональный информационный центр "ТАСС Кавказ" реализовал специальный проект под названием "Помним...". В рамках него мы записали 41 видеоролик, участниками которых стали люди совершенно разных профессий и статуса, разных взглядов на жизнь, из разных регионов нашей страны. Благодарим каждого из них, в том числе и тех многих желающих принять участие, но которые по разным причинам не смогли этого сделать", - сказал Гаджибалаев.

Проект был реализован РИЦ "ТАСС Кавказ" в течение 2025 года. Стартовал он с интервью с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой и каждые выходные в Telegram-канале "ТАСС Кавказ" публиковались видеоролики спецпроекта с новыми героями и историями о том, как Великая Отечественная война коснулась их семей, а также с поддержкой бойцов специальной военной операции (СВО).