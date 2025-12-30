Имя Чайковского убрали из названия Национальной музыкальной академии Украины

В украинском министерстве культуры отметили, что следующим шагом станет публичное обсуждение вопроса присвоения академии нового имени

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Украинское министерство культуры переименовало Национальную музыкальную академию Украины (НМАУ) имени П. И. Чайковского. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Отныне заведение называется Национальная музыкальная академия Украины", - говорится в сообщении.

"Переименование не влияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность академии и является частью государственной политики деколонизации украинского культурного пространства. Следующим шагом станет публичное обсуждение с коллективом заведения, экспертной средой и общественностью вопроса присвоения академии нового имени", - сообщило министерство.

16 июня 2022 года состоялось заседание ученого совета НМАУ, тогда было решено оставить в ее названии имя Чайковского, а в обществе началась дискуссия. После критики академия согласилась на обсуждение вопроса. В феврале 2023 года занимавший тогда пост министра культуры Александр Ткаченко сообщал, что ведомство внесло предложение об отказе от имени Чайковского в названии НМАУ. Ткаченко также призывал бойкотировать на Западе концерты, на которых исполняются произведения Чайковского и других русских композиторов.

Киевская консерватория была основана 27 октября 1863 года на базе музыкального училища Киевского отделения Русского музыкального общества. В 1940 году консерватории присвоено имя Чайковского, а в 1995 году по указу президента Украины она приобрела статус Национальной музыкальной академии Украины.

Переименования улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре.