В РФ увеличат число вузов, дающих скидки на обучение детям из многодетных семей

Такая мера рассчитана на 2025-2030 годы
Редакция сайта ТАСС
06:23
© Николай Хижняк/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Власти РФ планируют увеличить число образовательных организаций высшего образования, предоставляющих льготы (скидки) на платное обучение студентам из многодетных семей. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Мера рассчитана на 2025-2030 годы и направлена на расширение возможности льготной оплаты обучения в вузах для детей из многодетных семей, обучающихся на платной основе.

Ответственными назначены Минобрнауки РФ, федеральные органы исполнительной власти, имеющие в ведомственном подчинении образовательные организации высшего образования. От них также ожидаются методические рекомендации. 

