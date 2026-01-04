В РФ увеличат число вузов, дающих скидки на обучение детям из многодетных семей

Такая мера рассчитана на 2025-2030 годы

Редакция сайта ТАСС

© Николай Хижняк/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Власти РФ планируют увеличить число образовательных организаций высшего образования, предоставляющих льготы (скидки) на платное обучение студентам из многодетных семей. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Мера рассчитана на 2025-2030 годы и направлена на расширение возможности льготной оплаты обучения в вузах для детей из многодетных семей, обучающихся на платной основе.

Ответственными назначены Минобрнауки РФ, федеральные органы исполнительной власти, имеющие в ведомственном подчинении образовательные организации высшего образования. От них также ожидаются методические рекомендации.