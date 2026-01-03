Депутат Делягин предложил ввести компенсацию за больничный с первого года работы

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин ("Справедливая Россия") разрабатывает законопроект о выплате больничного в размере 100% от зарплаты уже с первого года работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата.

"Пособие по временной нетрудоспособности должно составлять 100% от заработной платы с первого года страхового стажа. Такие поправки в федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" готовит зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин", - говорится в сообщении.

По действующему законодательству работник вправе рассчитывать при болезни на компенсацию только в размере 60% от заработной платы в течение первых пяти лет страхового стажа, 100% от зарплаты работник может получить только после восьми лет работы.

"Существующий порядок выплат по больничному бьет прежде всего по молодым специалистам. Ведь их зарплаты в первые годы профессиональной деятельности невелики, а цены на все постоянно растут, поэтому многие вынуждены переносить болезни на ногах, чтобы не терять в деньгах", - отметил Делягин.