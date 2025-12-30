Метро и наземный транспорт Москвы в Новый год будут работать круглосуточно

В поездах запланирована трансляция новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. В поездах запланирована трансляция новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина, написал в MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

"В ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать по особому графику, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия. В новогоднюю ночь метро и МЦК - круглосуточно, МЦД - до 03.00", - говорится в сообщении.

Также 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов будут курсировать без перерыва; круглосуточно продолжат работу 18 трамвайных маршрутов, в частности первый Московский трамвайный диаметр Т1; 18 регулярных ночных маршрутов продолжат свою работу в обычном режиме.

"С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. На МЦД - по действующим тарифам", - добавил Собянин. Градоначальник отметил, что в метрополитене организуют трансляцию обращения президента России Владимира Путина. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД - до 03:00.