Роспотребнадзор назвал гонконгский грипп доминирующим в России
Редакция сайта ТАСС
10:28
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, среди вирусов гриппа доминирует штамм H3N2, который также называют гонконгским. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2)", - говорится в сообщении.
При этом в России отмечается высокий уровень вакцинации - охват иммунизацией составляет 54,8% от совокупного населения.