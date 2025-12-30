Роспотребнадзор назвал гонконгский грипп доминирующим в России

При этом в РФ отмечается высокий уровень вакцинации, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, среди вирусов гриппа доминирует штамм H3N2, который также называют гонконгским. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2)", - говорится в сообщении.

При этом в России отмечается высокий уровень вакцинации - охват иммунизацией составляет 54,8% от совокупного населения.