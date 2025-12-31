В Госдуме призвали россиян не кататься на коньках по диким водоемам

Для катания стоит выбрать только официальные катки

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Катание на коньках по диким водоемам может быть опасным из-за различающейся толщины льда в разных точках водоема. Гражданам стоит выбирать для досуга только официальные катки, заявил ТАСС депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").

"Подводные ключи, течение, мусор на дне - все это делает природный лед непредсказуемым. Я настоятельно рекомендую выбирать только официальные, подготовленные катки и места массового катания, где регулярно проводится контроль состояния льда", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что это вопрос личной безопасности как взрослых, так и детей. "Лучше перестраховаться, чем столкнуться с трагическими последствиями", - добавил Хамитов.