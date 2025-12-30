Пассажиры аэропорта в Калининграде ждут свои рейсы более суток

Задержки связаны с непогодой

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Вылет 19 рейсов из калининградского аэропорта Храброво задерживается в 8 городов России и Белоруссии. Время задержек по причине плохой погоды составляет от 30 минут до 28 часов, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"В связи с поздним прибытием воздушных судов и неблагоприятными метеоусловиями (сильный ветер с порывами до 28 м/с - прим. ТАСС) в аэропорту Храброво в настоящее время задерживается вылет 19 рейсов из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Пермь, Калугу, Екатеринбург, Череповец и Минск. Кроме того, отменены 3 рейса в Москву и Санкт-Петербург. Время задержек составляет от 30 минут до 28 часов", - говорится в сообщении.

Как ТАСС уточнили в надзорном органе, на 28 часов задерживается рейс FV 6322 до Санкт-Петербурга. Пассажиры ждут вылета со вчерашнего дня. Калининградская транспортная прокуратура контролирует ситуацию и своевременное обеспечение пассажиров услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами.