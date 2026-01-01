В Москве скорректировали тариф на проезд по МСД и платные парковки

В частности, стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы повысилась на три рубля и составила 13 рублей за участок

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы повысилась на три рубля. Также на нескольких улицах скорректированы парковочные тарифы, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"С 2 января стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы будет проиндексирована на три рубля и составит 13 рублей за участок. В остальное время - 70% времени суток в будни (с 11:00 до 16:00 и с 20:00 до 7:00 мск), а также в выходные и праздники - проезд остается бесплатным", - говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что "изменения позволят продолжать делать поездку по МСД быстрой, комфортной и предсказуемой по времени". Отмечается, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Так, например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.

Кроме того, в Москве точечно скорректированы парковочные тарифы. На 12 улицах Москвы парковка стала дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф будет снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках. Так, например, парковка подешевела на ул. Михаила Якушина, ул. Игоря Численко, в 2-м, 3-м и 5-м проезде Марьиной Рощи.

На подавляющем большинстве участков с платными парковками - 89% улиц - тарифы остались прежними. На 10,5% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы будут скорректированы в рамках действующей тарифной сетки.

Уточняется, что корректировка тарифов позволит освободить самые загруженные парковки, что сократит лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места. Местные жители с резидентным разрешением получили еще больший приоритет и смогут быстрее находить парковку, так как оборачиваемость парковочных мест станет выше - стоянки будут освобождаться быстрее, заключили в Дептрансе.