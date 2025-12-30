В Московском регионе последняя ночь 2025 года будет снежной и морозной

В Гидрометцентре РФ сообщили, что температура воздуха в столице составит от минус 9 до минус 7 градусов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Снежной и морозной обещает быть в Москве и Подмосковье предстоящая ночь, которая станет последней в уходящем 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на свежие прогностические данные.

"Предстоящей ночью пройдет снег, температура воздуха в столице составит от минус 9 до минус 7 градусов, по области - от минус 10 до минус 5 градусов", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в регионе прогнозируется слабый ветер и не исключено образование гололедицы на дорогах.

Днем 31 декабря в Москве и Московской области синоптики ожидают небольшой, местами умеренный снег, при такой же температуре воздуха, что и ночью. К вечеру мороз может усилиться. "В новогоднюю ночь при облачной погоде и небольшом снеге в столице ожидается до минус 14 градусов, в Подмосковье - до минус 17 градусов", - продолжил собеседник агентства.

Он отметил, что в первый день 2026 года по-прежнему возможен небольшой снег. "Температура воздуха составит около 12-10 градусов ниже нуля в Москве и от 15 до 10 градусов мороза в Подмосковье, ветер [будет] западный со скоростью 3-8 м/с", - заметил собеседник агентства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что высота снежного покрова к Новому году в столице достигнет примерно 20 см. В частности, по его словам, к настоящему моменту на реперной станции ВДНХ высота снежного покрова составляет 15 см, в ближайшие дни она будет только увеличиваться. При этом уже сейчас на севере и северо-западе Московской области - в Клину, Дмитрове, Новом Иерусалиме, Волоколамске - высота сугробов достигла 20 см.