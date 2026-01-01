"Инструментов достаточно". Москалькова о борьбе с русофобией

В РФ ранее прорабатывался вопрос законодательного определения понятия "русофобия" и установления за нее самостоятельной уголовной ответственности

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российское законодательство сейчас содержит достаточно инструментов, чтобы привлекать к ответственности за русофобию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью ТАСС.

"Юристы очень внимательно поработали с этими предложениями, и сегодня достаточно есть инструментов в уголовном кодексе, в уголовно-процессуальном законодательстве для того, чтобы привлекать русофобов к ответственности", - сказала Москалькова.

Ранее в РФ прорабатывался вопрос законодательного определения понятия "русофобия" и установления за нее самостоятельной уголовной ответственности.