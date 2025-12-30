Лавров поздравил Фонд имени А.М. Горчакова с юбилеем

Глава МИД РФ отметил вклад фонда в выстраивание диалога с международными партнерами

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил вклад Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова в создание нормальной обстановки в международных делах и выстраивание диалога с партнерами.

Лавров отметил, что фонд встречает 15-летие в хорошей форме. "Не сомневаюсь, что проекты, которыми он сейчас занимается, принесут пользу даже не столько российской внешней политике, сколько созданию нормальной обстановки в международных делах. Вклад, может быть, не самый крупный, но он заметен. Его ценят партнеры. Их число растет", - сказал он интервью по случаю 15-летия фонда.

Глава МИД РФ напомнил, что ему довелось стоять у истоков создания фонда Горчакова вместе с рядом других коллег, которые сейчас продолжают поддерживать эту структуру. "В ней мы видели не попытку взять под государственный контроль народную дипломатию, а как раз наоборот, предоставить ей средства, ресурсы, которые помогут ей реализовывать свои идеи, начинания максимально эффективно. Тем более, что конкуренция на рынке общественной дипломатии серьезная", - поделился министр.

"Бюджет Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова скромный, но собравшиеся в нем энтузиасты во главе с исполнительным директором Фонда Л.В. Драчевским, считаю, делают большое дело, в том числе продвигая интересы, которыми живет наш народ", - указал он.

Министр пожелал фонду продолжать в том же духе и искать новые сферы приложения усилий. "Стимулировать наши общественные организации, интересующиеся внешними делами, международными проблемами, к участию в международных форумах", - заключил он.