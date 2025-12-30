Освободившийся из колонии экс-мэр Ярославля выплатит 20 млн рублей штрафа

Он рассказал, что планирует жить в Москве и периодически приезжать в Ярославль

Редакция сайта ТАСС

Евгений Урлашов © Дмитрий Бойков/ ТАСС

ТВЕРЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, освободившийся во вторник из исправительной колонии №1 в Твери, должен выплатить еще около 20 млн рублей от суммы штрафа, назначенной ему судом. Об этом Урлашов сообщил ТАСС.

"Я уклоняться не буду, прятаться не буду. Я буду по мере возможностей отдавать [деньги]. <...> Меня уже вызвали в налоговую, и я должен появиться сразу после праздников в Ярославле. Я пораньше туда еду, конечно, появлюсь, я никуда прятаться не буду", - сказал Урлашов.

Он сообщил, что будет жить в Москве и периодически приезжать в Ярославль. Он также поделился планами на будущее. "Я буду заниматься тем, чем умею, скажем так, я хотел бы быть полезен своей родине, своей стране, и остаток жизни посвящу именно этому", - рассказал он.

В колонии бывший мэр работал на производстве по фасовке пакетов. В свободное время читал книги и занимался спортом.

Дело Урлашова

В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля признал Урлашова виновным в получении крупных взяток, приговорив к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн рублей. Его бывший советник Алексей Лопатин был осужден на семь лет колонии.

С 3 июля 2013 года по 31 июля 2016 года Урлашов находился в СИЗО в Ярославле. С 1 августа 2016 года он отбывал наказание в ИК-2 строгого режима в Рыбинске. В сентябре 2022 года Урлашова этапировали в ИК-1 Твери. Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Павел Макаров рассказал ТАСС, что за время отбывания Урлашовым наказания в ИК-1 Твери от него не поступало жалоб.

Урлашов просил о помиловании в 2018 году, но получил отказ. Он также просил Рыбинский городской суд о смягчении наказания, суд отклонил ходатайство. В мае 2024 года Московский районный суд Твери отказал Урлашову в условно-досрочном освобождении.