Фонд "Люди моря" за год оцифровал порядка 803 затонувших кораблей и судов

Всего в 2025 году на ГИС-портал "Россия - от моря до моря" внесли более 3 тыс. объектов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Фонд "Люди моря" занес в цифровую экспозицию ГИС-портала "Россия - от моря до моря" более 3 тыс. объектов в 2025 году, из которых 803 составляют затонувшие корабли и суда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

Геоинформационный портал "Россия - от моря до моря" - это информационная платформа, отображающая интерактивную карту, которая обеспечивает сбор, анализ, хранение и визуализацию обработанных данных. Каждый объект представлен графическим элементом, нанесенным в соответствии с координатами.

"В рамках реализации проектов по изучению и популяризации морского наследия Фонд "Люди моря" обнаружил и обследовал более 80 затонувших кораблей и судов, выполнил аэрофотосъемку порядка 300 памятных сооружений. На интерактивную карту ГИС-портала "Россия - от моря до моря" занесены 3 000 объектов. В числе выгруженных на ГИС-портал данных - 579 навигационных сооружений, 1 150 топонимов, 803 затонувших судов и кораблей, 90 памятников, более 5 000 медиафайлов и 572 исторические справки", - говорится в сообщении.

Там отметили, что самыми масштабными проектами стали экспедиции на остров Соммерс, в залив Петра Великого к точке гибели подлодки "М-49" и в Мотовский залив Баренцева моря, где при невыясненных обстоятельствах затонула ПЛ "Д-1". В фонде напомнили, что 3D-модель "М-49" уже доступна на ГИС-портале "Россия - от моря до моря".

"Достигнутые показатели - это результат труда огромной команды энтузиастов, неравнодушных людей, профессионалов своего дела. Выражаем искреннюю благодарность нашим партнерам, экспертному совету, военнослужащим, общественным организациям, волонтерам, коммерческим компаниям морской отрасли - всем, кто проявил интерес к нашей работе и стал ее неотъемлемой частью. Только консолидируя усилия, мы можем реализовывать общественно и государственно значимые цели", - привели в пресс-службе слова исполнительного директора фонда "Люди моря" Анны Радьковой.

"Россия - от моря до моря"

Основной целью проекта является сохранение морского культурно-исторического наследия и популяризация деятельности человека на море.

В оцифрованные объекты на портале входят затонувшие корабли и суда, навигационные сооружения (маяки), памятники культурного наследия, места славы, фортификационные сооружения, заметки об географических экспедициях, научно-наблюдательные станции, а также топонимические объекты.

К каждому рассматриваемому элементу на портале прикреплены видео- и фотоматериалы как исторических, так и современных обследований.