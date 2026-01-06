В СПЧ предлагают расширить перечень снабжения войсковых частей

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова предложила добавить маленькие "окопные" генераторы, гидро- и теплоизоляцию, химические грелки, которые используют штурмовики

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Перечень снабжения войсковых частей необходимо расширить, добавив в него "окопные" генераторы, химические грелки, изоляцию для строительства блиндажей. Об этом рассказала ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова.

"Одно из переложений - это увеличение того, что входит в вопрос снабжения войсковых частей в зоне специальной военной операции, и добавление в него того, что сегодня необходимо участникам специальной военной операции на фронте", - сказала Белехова.

В качестве примера необходимых вещей, которые не входят в обязательный перечень снабжения, собеседница агентства привела маленькие "окопные" генераторы, гидро- и теплоизоляцию, которая необходима, когда строят блиндажи, химические грелки, которые используют штурмовики, чтобы обогреться, но при этом не выдать себя.

"Мы их сегодня собираем от комитета "Семей воинов отечества" и привозим на фронт. Поэтому, конечно, перечень того, что сегодня обязательно поставляется в войсковые части, нужно пересмотреть", - добавила член СПЧ.