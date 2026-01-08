Не менее 90% пенсионеров РФ планируется охватить диспансеризацией до 2030 года

Ведомствам поручено заняться обеспечением более доступной медпомощи для пожилых, проживающих в отдаленной местности, и расширить число "школ здоровья"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Как минимум 90% россиян старшего возраста планируется охватить диспансерным наблюдением к 2030 году. Такую цель поставило правительство России в плане реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, документ есть в распоряжении ТАСС.

Заняться этим вопросом поручено региональным органам власти и федеральному Минздраву, отчитываться об успехах они должны ежегодно перед Минздравом РФ и Минтрудом.

Как ожидается, в итоге к 2030 году должно быть "охвачено диспансерным наблюдением не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста из числа лиц, подлежащих диспансерному наблюдению".

Кроме того, те же ведомства, как предписывает план действий, должны заняться обеспечением более доступной медпомощи для пожилых, проживающих в отдаленной местности, и расширить число "школ здоровья", помогающих в создании более комфортных условий жизни больным сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как предполагается, до 2030 года в результате реализации плана действий будет "обеспечено проведение не менее 800 консультаций по профилю "гериатрия" с использованием телемедицинских технологий со специалистами национальных медицинских исследовательских центров Минздрава России". А число вставших на диспансерный учет у участковых терапевтов больных с хроническими заболеваниями вырастет до 70%.

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения была утверждена правительством в апреле. Она предполагает реализацию целого комплекса направлений поддержки пожилых россиян до 2030 года.