Регионы РФ примут меры для предотвращения падений и переломов у пожилых

В следующую пятилетку субъекты России вместе с Минздравом должны заняться совершенствованием таких мер

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Регионы России должны до 2030 года принять меры для профилактики падений и переломов среди пожилых россиян. Такое предписание содержится в плане по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, принятом правительством России, документ есть в распоряжении ТАСС.

В следующую пятилетку субъекты РФ вместе с федеральным Минздравом должны заняться совершенствованием "мер по профилактике падений и переломов у граждан старшего поколения". Итогом этой работы должно стать внедрение "во всех субъектах Российской Федерации к 2030 году" мероприятий и "комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста".

Ежегодный доклад с результатами проведенной работы будут ждать от регионов федеральные Минздрав и Минтруд.

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения была утверждена правительством в апреле 2025 года. Она предполагает реализацию целого комплекса направлений поддержки пожилых россиян до 2030 года.