В Сочи ожидается потепление до 15 градусов

Погодные условия начнут улучшаться в ночь на 1 января

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 30 декабря. /ТАСС/. Спокойные погодные условия ожидаются в Сочи в период с 2 по 6 января, сообщили в гидрометцентре курорта. Морозные ночи с температурой воздуха до минус 5 градусов прогнозируются 2-3 января, после в город придет потепление - воздух прогреется до 15 градусов тепла.

Снегопады обрушились на Сочи с ночи понедельника, непогода затронула всю территорию курорта: на побережье шел дождь со снегом, в горных селах - снегопады, а в Краснополянском округе - метель. Осадки продолжались и в течение 29 декабря, а также в ночь на вторник. Высота снежного покрова в прибрежной зоне Сочи достигла 11 см, в горах - 77 см.

"С 2 по 6 января погодные условия ожидаются спокойными, практически без осадков. На побережье морозными будут ночи 2 января (до -5) и 3 января (до -2). В последующие дни будет потепление, и на побережье днем температура будет повышаться до +12…15", - говорится в сообщении.

В гидрометцентре также отметили, что осадки в виде дождя ожидаются на побережье и в предгорных районах Сочи 7-8 января.

Однако 31 декабря погодные условия в Сочи и на соседней федеральной территории Сириус сохранятся "крайне неблагоприятными". В прибрежной зоне ожидаются сильные дожди, в предгорьях и в Красной поляне - очень сильный мокрый снег с налипанием на провода и деревья, в горах - метели и лавинная опасность. На реках возможны паводки, ночью и утром 31 декабря прогнозируется гроза с сильным ветром с порывами до 23 м/с, в море - до 25 м/с, в горах - до 28 м/с. Кроме того, на море ожидается шестибалльный шторм, над акваторией сохраняется угроза формирования смерчей.

Погодные условия начнут улучшаться в ночь на 1 января, интенсивность осадков снизится, добавили в гидрометцентре. При этом осадки на побережье перейдут в мокрый снег, температура воздуха максимально понизится до минус 3 градусов, а небольшие снегопады днем сохранятся только в горах, на дорогах возможна гололедица.