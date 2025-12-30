NZZ: в некоторых кантонах Швейцарии хотят запретить носить хиджабы в госшколах

По данным газеты, случаи наказаний за введенный в стране в начале 2025 года запрет на ношение паранджи и никаба остаются единичными

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 30 декабря. /ТАСС/. Инициативы, направленные на запрет ношения ученицами государственных школ головного платка, также известного как хиджаб, представили в ряде кантонов Швейцарии. В начале года местным мусульманкам уже запретили носить в общественных местах одежду и предметы гардероба, полностью скрывающие лицо, в том числе паранджу и никаб, пишет газета Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По информации издания, соответствующие инициативы были представлены в Цюрихе и других кантонах в последние недели. В Цуге крупнейшая политическая сила страны - Швейцарская народная партия - готовится начать сбор подписей для проведения референдума по этому вопросу.

Отмечается, что партия требует введения запрета и на федеральном уровне и настаивает на возможности жестких санкций. Так, школьниц младше 16 лет, которые неоднократно нарушают такой запрет, можно будет исключить из школы, а их родителям может грозить лишение права на проживание в Швейцарии.

Издание отмечает, что случаи наказаний за введенный в стране в начале 2025 года запрет на ношение паранджи и никаба остаются единичными. Газета связывает это с тем, что местные мусульманки редко носят одежду, которая полностью скрывала бы лицо, а туристки умеют обходить этот запрет. Так, по сведениям полиции кантона Берн, для этого они одновременно надевают головной платок и гигиеническую маску.

В конце октября в правительстве конфедерации высказались против введения запрета на ношения хиджаба для школьниц младше 16 лет. Тогда федеральные власти подчеркнули, что считают одной из своих задач обеспечение нейтральности государства в отношении религиозных символов, в том числе в государственных школах.

В начале декабря в Национальном совете (нижней палате парламента) Австрии поддержали законопроект о запрете ношения школьницами младше 14 лет головных платков.