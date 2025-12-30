Готовность Донбасса и Новороссии к отопительному сезону составила 98%

Топливные запасы насчитывают свыше 53 тыс. тонн угля и более 40 тыс. тонн дизельного топлива

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Общая готовность регионов Донбасса и Новороссии к отопительному сезону составляет 98%. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

"Общая готовность к ОЗП воссоединенных регионов составляет 98%. Сформированы 203 аварийно-восстановительные бригады, которые включают 1 116 специалистов и 432 единицы техники, топливные запасы насчитывают свыше 53 тыс. тонн угля и более 40 тыс. тонн дизельного топлива", - говорится в сообщении по итогам всероссийского совещания по вопросам прохождения ОЗП и действий по ликвидации аварийных ситуаций в ЖКХ.

К ОЗП подготовлено более 40 тыс. многоквартирных домов, 5,8 тыс. социальных объектов, 33,1 тыс. км коммунальных сетей, 3 861 котельная.