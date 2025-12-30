В семи столичных парках покажут поздравления с Новым годом от президента и мэра

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Видеопоздравления с Новым годом от президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина около полуночи 31 декабря покажут в семи столичных парках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Развитие парков".

"Видеопоздравления с Новым годом от президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина можно будет увидеть на медиаэкранах в Парке Горького, саду им. Баумана, музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", ландшафтном парке "Митино", саду "Эрмитаж", парке "Радуга" и музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в новогодние каникулы в парках Москвы пройдет свыше 3 тыс. праздничных мероприятий. Гостей ждут столичные фестивали "Вкусные морозы 2.0", "Фолково", "Зимняя парковая симфония", катки, тюбинговые горки, встречи с Дедом Морозом и многое другое.