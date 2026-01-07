В "Авито" рассказали о зарплатных ожиданиях россиян в 2026 году

Согласно исследованию "Авито работы" и "Авито рекламы", зумеры хотят зарабатывать 125 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Самые высокие ожидания по росту доходов в 2026 году среди работающих россиян демонстрируют граждане в возрасте 18-24 лет. В среднем они рассчитывают на ежемесячный доход в размере 125,4 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании "Авито работы" и "Авито рекламы", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Наблюдается четкая зависимость зарплатных ожиданий от возраста: чем моложе респонденты, тем более высокий доход они планируют получать в 2026 году. Так, зумеры 18-24 лет в среднем рассчитывают на ежемесячный доход в размере 125,4 тыс. рублей, а респонденты от 25 до 34 лет планируют зарабатывать порядка 123,8 тыс. руб./мес. У миллениалов 35-44 лет ожидания на будущий год скромнее - они рассчитывают получать около 114 тыс. руб./мес.", - говорится в материалах исследования.

По данным аналитиков, опрос проводился среди более чем 7 тыс. работающих жителей России. В целом 63% опрошенных планируют увеличить свой доход в 2026 году, а средний ожидаемый ежемесячный доход составляет около 110 тыс. рублей. Еще 17% респондентов намерены сохранить текущий уровень заработка, причем чаще такую позицию занимали люди старше 55 лет.

Значимые различия фиксируются и в профессиональном разрезе. Наиболее амбициозные зарплатные ожидания - у топ-менеджеров (166,7 тыс. руб./мес.), сотрудников салонов красоты (144 тыс. руб.) и специалистов маркетинга и PR (137,2 тыс. руб.). В первую пятерку также вошли IT-специалисты (134,6 тыс. руб.) и мастера персональных услуг (132,7 тыс. руб.).

Как отметил директор по развитию "Авито работы" Роман Губанов, ожидаемый респондентами средний уровень заработной платы в 110 тыс. рублей практически сопоставим с официальными прогнозами Минэкономразвития на 2026 год. Это связано с сохраняющимся дефицитом кадров, который поддерживает сильные позиции соискателей на рынке труда.