Большинство нововведений Соцфонда в 2026 году будут автоматическими

Никуда обращаться или подавать какие-либо документы не нужно, отметили в пресс-службе Социального фонда

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Индексации страховых пенсий и будущей пенсии работающих россиян в 2026 году, а также повышение детских пособий будут автоматическими. Никуда обращаться или подавать какие-либо документы не нужно, сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда.

"Индексация страховых пенсий, индексация будущей пенсии работающих россиян, повышение детских пособий, повышение социальных выплат, индексация материнского капитала, передача Социальному фонду региональной соцдоплаты к пенсии будут автоматическими", - уточнили в пресс-службе.

Что касается остальных нововведений, то они решаются в заявительном порядке (проезд участников СВО в центры реабилитации Социального фонда, больничные для самозанятых, ежегодная семейная выплата, новые условия оформления единого пособия) и полузаявительном порядке (повышение пенсий многодетных матерей), подчеркнули в ведомстве.