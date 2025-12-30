Путин поручил расширить помощь фонда "Защитники Отечества"

Президент РФ дал поручение включить в список для помощи тех, кто участвовал в контртеррористической операции в приграничье

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение расширить помощь фонда "Защитники Отечества" на действующих военнослужащих, а также тех, кто участвовал в контртеррористической операции в приграничье.

Статс-секретарь - замминистра обороны и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в ходе встречи с главой государства в Кремле обратилась к Путину с просьбой включить в число подопечных фонда еще две категории военных: действующих военнослужащих и тех, кто участвовал в контртеррористической операции на приграничных территориях.

"Давайте так и сделаем. Какая разница, в приграничном районе шли боевые действия или в зоне специальной военной операции? Формально одно и то же на самом деле - люди выполняли задачу защиты Отечества, защиты Родины в условиях, сопряженных с опасностью для жизни, получали ранения тяжелые. Для государства нет никакой разницы, да и для людей-то никакой разницы нет. Поэтому обязательно нужно сделать это и по первой, и второй категории. Что касается первой [категории] - тоже само собой разумеется", - согласился президент.

Путин отметил, что ранее в голову никому не приходило, что действующим военным нужна помощь фонда, так как если человек остается на службе в вооруженных силах, то он не за периметром министерства.

"Но это не имеет значения. Для нас не должно иметь значения. Человек воевал, получил тяжелое ранение, - конечно, государство обязано обеспечить все для того, чтобы он чувствовал себя максимально востребованным не только в рамках работы или службы в министерстве обороны, но и вне министерства, - подчеркнул глава государства - Как вы правильно заметили, чтобы и спортом мог заниматься полноценно, и чтобы жилье было максимально адаптировано к его положению, в котором он оказался после ранения. Безусловно, это нужно сделать".

В завершение Путин поблагодарил Цивилеву и всех, кто работает в рамках фонда, за результаты работы и за душевное отношение к делу и к людям. "Это самое главное. И я вижу, что ребята наши это видят, чувствуют, понимают и поддерживают вашу работу. Я со своей стороны сделаю все для того, чтобы она велась наиболее эффективным способом", подытожил он.