Путин: пересмотр правовых актов не должен вести к ущемлению прав ветеранов СВО

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала главе государства об оказании протезной помощи пострадавшим военнослужащим, что позволяет им вести активный образ жизни

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пересмотр законодательных актов ни в коем случае не должен вызвать ущемление прав ветеранов специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со статс-секретарем - замминистра обороны РФ и руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.

Цивилева рассказала главе государства об оказании протезной помощи пострадавшим военнослужащим, что позволяет им вести активный образ жизни. В этой связи, добавила она, ведется пересмотр законодательных нормативных актов.

"Любой пересмотр ни в коем случае не должен привести к ущемлению прав наших ребят. Эти нововведения должны только улучшать, стабилизировать их положение, но ни в коем случае не ухудшать", - обратил внимание президент.

Цивилева пояснила, что инициативы по пересмотру законодательных актов "исходят от просьб самих ветеранов, не ущемляют их права, а дают им дополнительные возможности". В частности, по ее словам, поступают вопросы, касающиеся получения новых компетенций, переобучения, трудоустройства и ресоциализации.

"То есть в целом мы сейчас поменяли образ человека с инвалидностью, и он воспринимается теперь социумом не тем, кто нуждается в помощи, а тем человеком, который имеет возможность жить активной жизнью, приносить пользу государству, полностью реализоваться во всех своих начинаниях, желаниях", - указала Цивилева.