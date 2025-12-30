"Защитники Отечества" разрабатывают военную форму для ветеранов с инвалидностью

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, руководитель фонда Анна Цивилева отметила, что фонд выдает адаптивную одежду трех комплектов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Военную форму для людей с инвалидностью, служащих в Минобороны или силовых структурах, разрабатывает фонд "Защитники Отечества". Об этом сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Более того, те, кто остался служить в периметре министерства обороны, силовых структур, - также сейчас разрабатывается одежда военной формы с учетом инвалидности, протезов, когда у ребят это есть, и даже обуви. Это очень важно" - подчеркнула она.

Цивилева отметила, что фонд выдает адаптивную одежду трех комплектов - зимнюю, летнюю и демисезонную, которая дает возможность ветеранам чувствовать себя модными и стильными, "какими они и хотят быть".

Она добавила, что у фонда также есть проект "На крыльях", объединивший дизайнеров и производителей одежды, которые создают модную одежду для ветеранов различных направлений: это деловой костюм, спортивная одежда, одежда для прогулок. "И даже вечерняя одежда для посещения каких-то торжественных мероприятий с учетом той или иной нозологии для человека с инвалидностью", - пояснила Цивилева.