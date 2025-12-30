Украинский омбудсмен: солдатам ВСУ "выгоднее" умереть, чем остаться в живых

Дмитрий Лубинец отметил, что охранник в универмаге получает больше, чем военный

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец выразил мнение, что власти страны создали для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) условия, при которых им "выгоднее" умереть, чем остаться в живых.

"Сколько у нас выплачивают за погибшего? 15 млн гривен ($355 тыс. по нынешнему курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС). <...> Так дайте мотивацию человеку прийти физически живым - дайте ему финансирование", - сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом, внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).

По мнению уполномоченного, человек должен получать значительную сумму уже при заключении контракта. "Человек приходит, он сразу обязан получить, не знаю, миллион гривен, $25 тысяч. Он подписал контракт на год и миллион сразу получил", - пояснил Лубинец. А при продлении контракта сумма должна увеличиваться "в прогрессии", считает он.

Лубинец назвал смешной ежемесячную зарплату военного в 20 тыс. гривен ($473 по нынешнему курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС). По его словам, охранник в универмаге сейчас получает больше, чем военный.

Ранее украинское издание "Страна" также обращало внимание на низкое денежное довольствие солдат ВСУ. В частности, оно сообщало, что украинские военные покидают позиции из-за недовольства маленькой зарплатой и отчаяния ввиду невозможности улучшить свое материальное положение.