В России займутся повышением эффективности выплат алиментов

Также планируется провести анализ, на основании результатов которого власти подготовят предложения по совершенствованию семейного законодательства

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Власти России будут заниматься выработкой предложений и реализацией мер, направленных на повышение эффективности выплат алиментов. Это следует из утвержденного правительством плана, с которым ознакомился ТАСС.

Помимо принятия дополнительных мер в целях повышения эффективности выплат алиментов, будет проведен анализ, на основании результатов которого власти подготовят предложения по совершенствованию семейного законодательства. Речь идет об укреплении института брака и поддержки семьи, изменении государственной регистрации рождения детей, родившихся вне медицинской организации и без оказания медпомощи.

Результатом проделанной работы в том числе должна стать выработка мер, направленных на укрепление института семьи в обществе.

Ответственными за исполнение инициативы назначены Минюст России и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". В соответствии с документом, реализация мероприятий рассчитана на период с 2025 по 2030 годы. По итогам работы планируется предоставление доклада правительству.