Телеканалы покажут "Щелкунчика" с Гергиевым, "новоселье" НТВ и нового "Шурика"

Прямую трансляцию балета из Большого театра проведет Первый канал

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Федеральные телеканалы подготовили масштабную программу на новогодние праздники, сделав ставку на громкие премьеры, эксклюзивные трансляции и звездный состав. Главными событиями станут прямая трансляция балета "Щелкунчик" под управлением Валерия Гергиева на Первом канале, грандиозное "новоселье" НТВ и кинопремьера "Невероятные приключения Шурика" с Тимуром Батрутдиновым на ТНТ, говорится в анонсах телеканалов.

Первый канал откроет праздничный марафон 31 декабря в 12:00 прямой трансляцией легендарного балета "Щелкунчик". За дирижерский пульт, как и год назад, встанет народный артист России Валерий Гергиев. Главные партии исполнят солисты Большого театра Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев. В Рождество, 6 января в 23:00, канал проведет прямую трансляцию богослужения из Храма Христа Спасителя. Среди музыкальных премьер - гала-концерт Григория Лепса (7 января) и новогодний мюзикл "Хозяйка нейросети" (30 декабря) с участием Zivert, Льва Зулькарнаева, Валентины Карнавал, Ивана Дмитриенко и Прохора Шаляпина.

Телеканал "Россия" представит специальный новогодний выпуск программы "Классная тема!", организованной по поручению президента РФ. В интеллектуальной битве сойдутся команда учителей-финалистов шоу и "звездная" сборная в составе Натальи Королевой, Ольги Кузьминой, Марии Ситтель, Александра Пушного, Юрия Аскарова, Владимира Маркони и Ольги Прокофьевой. Также в эфире - новогодние спецвыпуски шоу Евгения Петросяна и Андрея Малахова и традиционный "Голубой огонек - 2026".

НТВ в праздничном эфире покажет "Новогоднее новоселье" из только что открывшегося телекомплекса канала. 31 декабря в 22:00 звезды эстрады и ведущие НТВ поздравят зрителей и сотрудников с новосельем, представят яркие номера и проведут экскурсию по новой штаб-квартире.

ТНТ сделал главную ставку на кинопремьеры. 31 декабря в 20:30 состоится телевизионная премьера комедии "Невероятные приключения Шурика", где Тимур Батрутдинов сыграет сразу две роли - знаменитого персонажа Леонида Гайдая и Форреста Гампа. В фильме также заняты десятки звезд, включая Михаила Галустяна, Павла Деревянко, Диму Билана и Полину Гагарину. В тот же вечер перед обращением президента зрителей ждет спецвыпуск Comedy Club. В течение каникул канал также покажет телепремьеры фильмов "Алиса в стране чудес" с Анной Пересильд и "Анора" с Юрой Борисовым, а завершит праздничный марафон 11 января премьерой реалити-шоу "Выжить в Стамбуле" с главным призом в 10 млн рублей.