В Зеленограде восстановили памятник воинам стрелковой дивизии

На личный прием к прокурору Москвы обратилась женщина и рассказала о неудовлетворительном состоянии памятника

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы инициировала проведение работ по ремонту монумента "Воинам 354-й стрелковой дивизии" в Зеленограде, территория монумента приведена в надлежащее состояние. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"После обращения жительницы Зеленограда к прокурору Москвы Максиму Жуку приведен в порядок монумент "Воинам 354-й стрелковой дивизии". <…> После вмешательства прокуратуры и принятых мер реагирования проведены необходимые ремонтные работы, территория монумента приведена в надлежащее состояние", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, на личный прием к прокурору Москвы обратилась жительница Зеленограда и рассказала о неудовлетворительном состоянии памятника, расположенного на пересечении Панфиловского проспекта и Ленинградского шоссе. По данному факту была организована проверка, по результатам которой доводы заявителя подтвердились. Установлено, что в нарушение требований законодательства монумент находится в неудовлетворительном состоянии, выявлены повреждения красочного покрытия, загрязнение памятного знака и его территории.