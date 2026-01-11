Статья

Старый Новый год: история и традиции

После Нового года традиционно наступает старый Новый год. О том, как он возник, зачем класть нитки в вареники и почему в 1918 году не было половины февраля — читайте в материале ТАСС

Старый Новый год встречают в ночь с 13 на 14 января. Сегодня он неофициально отмечается в ряде постсоветских стран, Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговине, а также среди греческих православных христиан. В эти же дни православные верующие отмечают большие христианские праздники: Обрезание Господне и день памяти святителя Василия Великого.

Так исторически сложилось: от Гая Юлия Цезаря к Григорию XIII

Традиция празднования старого Нового года появилась благодаря переходу большинства стран на григорианский календарь. Инициатором такого перехода был папа римский Григорий XIII, заменивший юлианский календарь, который использовался более 1 600 лет, григорианским, дабы скорректировать разницу между астрономическим и календарным годами.

Было обнаружено, что юлианский календарь содержал ошибку в расчете продолжительности солнечного года — она составляла 11 минут, которые суммировались год за годом, и к 1570-м годам астрономы поняли, что юлианский календарь имеет отклонение в 10 дней. Тогда в 1582 году папа римский Григорий XIII с помощью астронома и математика создал новый календарь. Однако григорианский календарь в каждой стране был введен в разное время, и только к середине XX века им стали пользоваться практически все страны.

Россия перешла на новый календарь позже многих крупных европейских держав — лишь в 1918 году: в январе был издан декрет СНК РСФСР, после которого официально не существовало 13 дней и после 31 января сразу наступало 14 февраля. Так появились старый и новый стили и люди стали отмечать начало нового года дважды: сначала по григорианскому (1 января), а потом и по юлианскому календарю (13 января).

Кто сейчас встречает старый Новый год

Россия — не единственная страна, в которой отмечают этот праздник. Сегодня старый Новый год встречается жителями постсоветского пространства, а также в странах Балканского полуострова, таких как Сербия (сербы называют его сербский Новый год), Черногория, Македония и Греция. А еще встречают жители Алжира и Марокко.

Что делать в канун нового старого года

Считается, что на старый Новый год нужно успеть сделать то, что не успели на праздновании Нового года, а среди традиций выделяются семейные застолья, гадания, подарки, обряды очищения, народные гулянья и посещение церкви.

В некоторых регионах России до сих пор распространены колядки — обрядовые песни, которые поют на святочной неделе: от Рождественского сочельника до Крещения. Раньше молодые люди ходили колядовать, нарядившись в маски, самыми распространенными из которых были маски козы или медведя. Цель у колядок одна — порадоваться и повеселиться, ведь в старину считалось, что чем веселее проводишь старый год, тем счастливее будет новый. Так и появилось выражение: "Как новый год встретишь, так его и проведешь".

Еще одна сохранившаяся до наших дней традиция — это вареники с сюрпризом. Некоторые люди верят, что если в варенике попалась пуговица, то это к обновкам, а если нитка — к путешествиям. Бывает, что еще в вареники кладут фасоль — это означает, что будет пополнение в семье. А вот если попался чересчур соленый вареник, то это считается к слезам.

Не менее важной и в наши дни остается традиция праздничных застолий. 14 января отмечается День памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Он считался покровителем свиноводства, поэтому традиционно в эти праздничные даты на столах было изобилие различного мяса, а зажаренный кесаретский поросенок считался общим достоянием, и каждый из приглашенных на обед гостей мог угоститься этим блюдом.

Праздник ли?

Многие традиции дошли до наших дней, но, по статистике, все меньше населения России встречает старый Новый год. По результатам опроса ВЦИОМ, в 2024 году планировали отмечать праздник 58% респондентов, в то время как в 2009 году встречали старый Новый год 67%. Согласно статистике, хранят традиции и помнят о семейном празднике преимущественно люди старше 60 лет (66%). А вот не отмечают праздник в основном молодые люди до 35 лет (46–48%).

Виктория Васильева